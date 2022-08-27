陳建仁談Omicron的幸與不幸 促台灣轉與病毒共存

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（中央社記者陳至中台北27日電）前副總統、中央研究院院士陳建仁今天受邀在第6屆亞洲未來會議演講，細數台灣2年來的防疫歷程，Omicron變異株有幸與不幸的兩面，讓台灣不再強調清零，轉向「與病毒共存」。

中國文化大學承辦第6屆亞洲未來會議，邀請韓國、台灣等多名學者，採實體及線上混合方式舉辦，陳建仁今天下午以「國際感染症與台灣－與新冠病毒共存還是清零？」為題專題演講。

陳建仁先是細數台灣歷經SARS、H1N1等流行傳染病，逐步鍛鍊出的公共衛生體系及公民素養，因而有能力面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。

陳建仁提到在2020年12月前，台灣主要依靠非藥物介入方法，透過邊境管制、感染控管、追蹤密切接觸者等方式，採取「清零」政策。期間也透過AI（人工智慧）等科技，加上良好的政府治理與優秀的公民素養，讓台灣在沒有封城、普篩的情況下，仍能有效控制疫情。

第二階段是疫苗上市後，各國首要任務都是加強疫苗覆蓋率，台灣一開始國際採購遇到困難，受到許多國際友人幫助。疫苗開打後，覆蓋率迅速提升，到今年7月，覆蓋率已在國際上名列前茅。

陳建仁提到，Omicron變異株的出現，包含了幸與不幸。Omicron的高傳染率但也伴隨低致死率，確診者多為輕症或無症狀，台灣也從「清零」轉變為「與病毒共存」，從這個觀點來看，Omicron令人頭痛，但也是「祝福的病毒」。

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陳建仁在亞洲各國學者面前，強調「病毒無國界」，在病毒面前沒有人是安全的，除非每一個人、所有國家都安全。因此國際間必須互相幫忙、保護，共同減少健康的不平等。

陳建仁強調，科學界發現在氣候變遷下，人與動物接觸更為頻繁，人畜共通傳染病以及環境控管、衛生控管愈顯重要，也值得世界一起努力，追求人類、動物、環境的3方面一體的健康。（編輯：張芷瑄）1110827