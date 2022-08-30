中秋前旅客、郵包夾豬肉品入境增多 小心罰20萬

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非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官陳吉仲30日說明非洲豬瘟疫情現況並指出，有關旅客入境違規攜帶豬肉產品遭罰新台幣20萬元，今年7月共16件，比110年同期0件高很多，8月截至23日也有18件，也比110年8月整個月2件高很多；110年9月違規12件，擔心今年更多。中央社記者楊淑閔攝 111年8月30日

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（中央社記者楊淑閔台北30日電）非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官陳吉仲今天說，8月至23日入境旅客18件違規攜帶豬肉品被罰20萬元，高於去年同期的2件，郵包則已21件。中秋節將至，呼籲國人勿違規以免重罰。

9月10日就是中秋節，應變中心今天召開第24次會議，會後舉行記者會。

陳吉仲說，防堵非洲豬瘟入侵國產養豬產業已4年，中秋節是每年邊境防疫重要時節之一，查看旅客入境違規攜帶豬肉產品入境遭罰新台幣20萬元，今年7月16件，比去年同期0件高很多，8月截至23日也有18件，也比去年8月整個月2件高很多，去年9月違規12件，擔心今年更多。

他指出，邊境防疫僅快遞部分，因為解決去年併袋問題後件數有下降，今年7月7件，去年同期34件，而今年8月到23日2件，去年8月整個月15件，皆明顯減少。

再看郵包，陳吉仲說，今年6月55件，去年同期58件；今年7月31件，去年同期33件；件數相當，沒有明顯減少；今年8月截至23日21件，擔心9月會增加很多。

農委會防檢局長杜文珍說，從5月20日起執行新制，即收件人明知卻未禁止親友郵寄豬肉產品到台灣，也將重罰20萬元；統計截至8月18日，共查獲99件違規案件，為勿枉勿縱，實務運作會先訪談收件人確認，目前90件排除，9件仍在調查中，還沒有開罰首例；這99件，來自中國38件、香港30件，合計68件，占比超過2/3。

陳吉仲並說，111年1到7月海關查獲違規案件，以國際郵包258件、重234.5公斤，占違規總重量64.4%，以及空運快遞27件、重64公斤，占違規總重量的17.57%為主，且來源國以中國（含港澳）最多，占56%。

他進一步指出，除了邊境，境內養豬場199頭以下禁止使用廚餘飼餵措施自110年10月1日起執行，去年查獲8場、今年1到7月查獲19場違規。環保單位將全面稽查424場合格使用蒸煮廚餘的畜牧場，農委會畜牧處、防檢局及地方政府也會持續稽查6000多場養豬場，以杜絕病毒經廚餘入侵養豬產業。

關於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫可能在10月開放邊境，出入境人潮將增加，陳吉仲表示，邊境對於手提包、行李、快遞、郵包的稽查，都會恢復疫情爆發前的運作模式。

另外，應變中心副指揮官黃金城說，非洲豬瘟是DNA病毒，目前亞洲的病毒株都與4年前中國瀋陽爆發疫情的同一株，約莫上個月，美國與越南合作開發疫苗株，已開始試打，要看測試結果如何，才知道能不能在其他國家使用。亞洲2022年新增泰國、尼泊爾2國為非洲豬瘟疫區，亞洲迄今累計16國爆發疫情。（編輯：管中維）1110830