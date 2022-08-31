把關風場航道安全 首艘監控船舶航港1號開工

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（中央社記者汪淑芬台北31日電）台灣發展離岸風電，彰化外海劃設風場航道，為確保航道航行安全，航港局建造首艘智慧航安監控船舶「航港1號」，今天舉辦開工典禮，預計民國113年3月交船投入執勤。

航港局發布新聞稿，配合離岸風電政策，彰化外海劃設風場航道，航道兩側緊鄰風場，為船流匯集處，且會有載運危險品船舶航行經過，這處水域設有航路標識系統，有助於海上交通順暢，監控船舶可提升航道航行安全。

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航港局表示，「航港1號」為一艘功能新穎，具多用途船舶，總長約40公尺、寬7.8公尺、278噸，續航力為1300海里，配有360度高倍率彩色攝影鏡頭，結合擴增實境（AR）技術及熱成像夜視系統，可全方位、全天候、遠距離監控風場航道。海難發生時，該船監控系統及雷達污油偵測系統，可助於應變單位判斷海難應處方式，必要時也可作為海難臨時前進指揮所，大幅提升海難應變效率及指揮部署能力。

「航港1號」預計11月安放龍骨、112年10月下水、113年3月交船並立即投入執行任務。（編輯：方沛清）1110831