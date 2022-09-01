65歲以上長者免費領快篩 指揮中心下午2時說明

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（中央社記者沈佩瑤台北1日電）本土Omicron BA.5疫情升溫，為加強有症狀篩檢能及早用藥，65歲以上長者今天起可免費領取5劑快篩，另多項防疫新制上路。指揮中心今天下午2時記者會將說明最新疫情概況及防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，昨天新增3萬4389例本土個案，確診個案新增中重症132例（中症99例、重症33例），其中21人死亡。

Omicron BA.5疫情已經開始，今天起有多項防疫新制上路，包括入境可自行駕車回家、居檢後4天返家放寬1人1室、住院和陪探病者可採用家用快篩、快篩實名制第5輪開賣、65歲以上可以免費領取5劑等。

此外，指揮中心昨天再度提醒，透過調查發現，宣稱可領取疫情補助津貼的簡訊或訊息，大多透過iPhone iMessage傳送。提醒民眾應提高警覺，千萬不要隨便點擊不明連結。

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官方正確網址應為.gov.tw，不會在gov前冠上其他英文或數字，如果發現這類情形，連結可能是假的、是釣魚網站。另外，民眾若關閉蘋果裝置專用免費訊息iMessage，也可防堵接收到相關詐騙訊息。

根據指揮中心統計，今年1月至8月30日，本土輕症、無症狀個案累計520萬7290例、占99.54%，中症累計1萬3365例、占0.26%，重症累計1萬529例、占0.20%，其中死亡累計9060人。（編輯：卞金峰）1110901