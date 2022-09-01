中秋連假國道新竹到台南恐塞爆 建議可走台61線

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（中央社記者余曉涵台北1日電）高公局預估中秋連假期間，西部國道新竹到台南路段恐車多，建議民眾可改走台61線，避免塞在國道上。

交通部高速公路局今天表示，8、9、10日三天的中秋連假期間，預計會有大量返鄉及旅遊車潮出現，尖峰時段易造成部分路段車多壅塞情形。

高公局表示，根據大數據分析及歷次連假車流情形，研判西部國道於新竹、台中及台南都會區尖峰時段交通量將超過可服務容量，建議往返國道新竹至台南路段民眾，可從國道3號115公里處西濱交流道直接銜接台61線行駛至台南地區。

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新竹至台南沿途用路人，橫向可利用台72、國4、台61乙、台78、台82及台84等公路與台61線銜接，連假第2、3天的早上7時到隔天凌晨0時，實施國3西濱交流道北向入口匝道封閉，民眾可行駛至台61線香山交流道經香山聯絡道從國3香山交流道駛回國3，或行駛台15線至新竹地區，沿途均設有標誌導引，提醒民眾出門前先查詢高速公路1968網頁或App，並妥善規劃行車路線。

另外，高公局表示，9月10日至11日，每日下午2時至晚間9時，實施國5北向高乘載管制疏導措施，請民眾多加留意並配合。（編輯：卞金峰）1110901