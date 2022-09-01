受贈5輛巴騰堡格紋救護車 徐國勇：助提升執勤安全

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

內政部長徐國勇1日主持「消防救護車2.0發表暨聯合捐贈儀式」，感謝民間企業、機構捐贈有高辨識度的「巴騰堡格紋」救護車。（內政部提供）中央社記者賴于榛傳真 111年9月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北1日電）內政部長徐國勇今天主持「消防救護車2.0發表暨聯合捐贈儀式」，感謝民間企業、機構捐贈5輛無論在日照或夜間照明下，都具有高辨識度的「巴騰堡格紋」救護車，有助提升執勤人員安全。

徐國勇致詞時說，緊急救護是民眾遭遇傷病的第一道安全網，需要配備符合專業的救護車輛，才能安全達成任務；感謝松山慈惠堂、台北市松山慈祐宮、台灣圓點奈米技術股份有限公司、三陽工業股份有限公司及愛爾麗醫療集團等民間企業及機構，捐贈5輛救護車及車內救護器材。

徐國勇指出，這次受贈的救護車車體造價近新台幣2000萬元，外觀採用「巴騰堡格紋」反光條設計，車身及後側車門新增大面積紅、黃交錯的反光方格，在日照或夜間照明下，皆可維持視線500公尺內清晰可見的高辨識度，讓用路人可即早注意到救護車，降低車禍發生率。

配備部分，他表示，車內配有12導程心電圖機、自動心肺復甦機、影像式喉頭鏡、潮氣末二氧化碳監測器及高階生理監視器等新式醫療救護器材，有助於為緊急傷病患提供更優質救護服務。

根據內政部資料，近10年全國緊急救護出勤次數，每年都以平均1%的速率成長，去年救護車出勤113萬多次，平均每天約有3112輛次的救護車出動。

內政部說，消防署將持續推廣各地方消防局採用新款設計標示的救護車，提升救護車的辨識度，以保障救護員及民眾安全，優化緊急救護服務品質。（編輯：林克倫）1110901