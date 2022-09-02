莫德納次世代疫苗將審查 指揮中心下午說明

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（中央社記者沈佩瑤台北2日電）Omicron BA.5將為台灣疫情帶來下一波高峰，莫德納次世代疫苗預計今天進行EUA審查，力拚9月底前進貨。中央流行疫情指揮中心於下午2時記者會將說明最新疫情概況及防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，昨天新增3萬3875例本土個案，確診個案新增中重症154例（中症118例、重症36例），其中36人死亡。

昨天新增2名較年輕死亡病例，皆為無慢性病20多歲女性，接種3劑疫苗，染疫7天病逝，其中1名個案疑COVID-19病毒感染引起猛爆性心肌炎。

隨著中秋節假期即將到來，很多民眾安排烤肉及聚餐等活動，指揮中心提醒如有症狀者請勿參加，未接種疫苗的長者、幼兒，不建議參加；參加者應遵守現行戴口罩規定，建議隨身攜帶洗手用品，下載「台灣社交距離」App。

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莫德納次世代疫苗審查進度受到關注，指揮中心日前表示，預計9月2日舉行緊急使用授權（EUA）審查會議，順利通過後，將會安排9月5日辦衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議，力拚9月底前進貨。

根據指揮中心統計，今年1月至8月31日，本土輕症、無症狀個案累計524萬1491例、占99.54%，中症累計1萬3473例、占0.26%，重症累計1萬575例、占0.20%，其中死亡累計9096人。（編輯：管中維）1110902