颱風逼近基隆降雨 林右昌：解決中正、信義區缺水

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（中央社記者王朝鈺基隆2日電）颱風軒嵐諾逼近，基隆市長林右昌今天說，雙溪與貢寮水位逐步回升，可解決基隆市中正、信義區缺水，八堵抽水站已達抽水水位回補新山水庫，希望後續降雨對旱象解除有所助益。

林右昌上午在災害應變中心主持颱風應變會議後接受媒體聯訪表示，昨天晚間到今天清晨陸續降雨，在新北市雙溪、貢寮區及基隆河上游都有雨勢，雙溪與貢寮水位逐步回升，可解決基隆市中正、信義區缺水情形。

林右昌說，基隆河降雨較少，市府會持續觀察降雨情形，八堵抽水站已達抽水水位並回補新山水庫，希望接下來降雨對旱象解除有所助益，也呼籲市民提高警覺做好防颱準備，不要因颱風不一定直接侵台而輕忽。

基隆氣象站主任林昆緯簡報時指出，颱風軒嵐諾逼近台灣的時機點，對缺水的基隆而言，是既期待又怕受傷害，將帶來豐沛雨量，可望稍微緩解水情。根據最新氣象資料，今天至4日凌晨0時，預估基隆北海岸平地地區累積雨量將達300毫米至400毫米。

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林昆緯說，今天至4日上午迎風面降雨最顯著，基隆北海岸有局部大雨或豪雨，北部山區有局部大豪雨發生的機率；4日下午颱風將遠離，基隆北海岸降雨趨緩，西半部水氣稍多仍有局部短暫陣雨。

此外，基隆市府表示，衛生局原定明天及4日在基隆港務分公司，開設6個月至5歲幼兒COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗大型接種站、文化局藝術進區活動，以及明天在信義市場舉辦的群星會活動，都將都順延擇期舉行。（編輯：戴光育）1110902