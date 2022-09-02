軒嵐諾颱風逼近 災變中心籲加強防災整備應變

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（中央社記者林長順台北2日電）軒嵐諾颱風逼近台灣，中央災害應變中心今天下午召開第2次工作會報暨情資研判會議，要求各進駐機關加強防災整備應變，本於超前部署的精神，儘早啟動各項避災減災措施。

中央氣象局觀測目前颱風中心在鵝鑾鼻東方海面環流寬廣，暴風圈正逐漸進入巴士海峽及台灣東南部海面，並預估3日至4日清晨最接近，惟路徑轉折大及暴風半徑不確定性高。

中央災害應變中心副指揮官、農業委員會副主任委員陳駿季下午4時時召開第2次工作會報暨情資研判會議，請各進駐機關（單位）務必落實下列措施：

一、有關監控颱風動態並提供地方政府情資、利用多元管道宣導民眾注意天氣警特報避免前往海邊及山區活動、注意長浪增強勸離觀浪及戲水、加強養殖漁業防護、海上作業船隻注意安全等宣導等請持續督促地方政府落實執行。

二、氣象局預估颱風外圍環流對台灣西半部、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島易有9至11級強陣風，請務必通報地方政府，對於招牌及施工中鷹架、廣告物、圍籬、路樹等應做好強固，避免脫落或掉落情事。

三、隨軒嵐諾颱風逐漸接近，將對基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，請避免到海邊活動，並掌握風力及浪高資訊，請地方政府必要時劃定警戒區域，以維民眾生命安全。

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四、適逢週末假期，對於離島航運交通及易致災道路，請加強預警性管理作業，並持續宣導停航、停駛、封路等公告訊息，皆應主動利用多元管道宣導民眾提早因應。

五、北部山區預估可能有大量降雨發生，坡地災害潛勢與易成孤島地區風險增加，請加強坡地監控機制並通報地方政府提高警覺，針對土石流及大規模崩塌高災害潛勢區加強預防性疏散撤離作業，並且本於超前部署的精神，儘早啟動各項避災減災措施。（編輯：張銘坤）1110902