交通部表揚模範公務人員 35人卓越貢獻獲肯定

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（中央社記者汪淑芬台北5日電）交通部今天頒獎表揚35名111年模範公務人員，頒獎典禮受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，延後數月舉行，獲獎人技監夏明勝已退休，且人在國外，無緣受獎。

交通部指出，模範公務人員頒獎典禮每年大約5月舉辦，今年受疫情影響，延至9月5日，夏明勝已在7月退休，且赴國外探親，未出席頒獎典禮。

根據交通部提供的資料，夏明勝於民國77年進入交通部服務，後轉至工地第一線，從基層做起，參與推動多項高、快速公路、蘇花公路山區路段改善計畫、淡江大橋及機場重大建設，勇於任事，積極推動業務，功績卓著，貢獻良多。

交通部發布新聞稿指出，模範公務人員頒獎典禮由交通部長王國材主持，頒給每名獲獎者獎座1座、獎金新台幣5萬元及公假5天，表揚對交通業務的貢獻，也邀請獲獎者眷屬及同仁共享榮耀與喜悅。

王國材說，交通部模範公務人員是一項屬於交通部暨所屬各機關公務人員的最高榮譽。今年獲獎人員分別在交通運輸建設、道路新建養護、交通監理制度、COVID-19疫情防範與產業紓困及國營事業相關工作推動與開展，表現卓越傑出貢獻，足為全體同仁楷模。

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王國材指出，他在全台走透透時，不管走到哪裡接觸到的都離不開交通部的管轄業務，範圍涵括了省道、高速公路、機場、港口等。就連在高山上也可以看到監理站核發車牌的車輛在行駛，偏鄉也有郵局提供送信服務。他始終相信交通人在執勤的時間就是在做功德。

王國材提醒獲獎同仁，工作和家庭都必須兼顧，不能夠因為忙於公務而忽略了家庭，工作的時候要認真工作，假日則可以安排與家庭成員從事休閒活動。他期盼獲獎同仁在工作崗位上持續發光發熱，以溫暖的心體察及回應民眾需求，提升服務品質，創造更優質施政成果。（編輯：張雅淨）1110905