兒癌最常見急性淋巴性白血病 有8大症狀應就醫

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（中央社記者沈佩瑤台北6日電）台灣每年約新增500名兒童確診癌症，其中又以急性淋巴性白血病占25%最多。醫師提醒當出現骨骼或關節疼痛、淋巴結有觸壓無痛感腫塊、瘀青與流血不止等8大症狀，應就醫檢查。

每年約有500例新發病癌症兒童，為鼓勵癌症家庭不要放棄希望，成立40週年的兒童癌症基金會今天起至9月18日，在國立台灣科學教育館舉辦親子共學圖文特展。

兒癌衛教大使、新手爸爸黃子佼特別到場支持表示，他看到女兒健康報告數值有點異常都會緊張不已了，更何況孩子罹癌的家長，鼓勵闔家一起觀展，家長有警覺心是好事，遇到問題就勇往直前面對。

和信治癌中心醫院小兒血液腫瘤科醫師、兒童癌症基金會執行長陳博文致詞指出，所有兒童癌症中，又以兒童急性淋巴性白血病占比最高，發生率高達25%，平均每4個癌童就有1人罹病。

陳博文表示，急性淋巴性白血病好發於未滿18歲的兒童，以3歲至5歲之間的兒童為最多數，成人發病機率較低，且兒童急性淋巴性白血病病程發展快速，但初期的症狀卻不典型，容易與病毒或細菌感染、撞傷、生長痛等搞混。

陳博文提醒，當出現骨骼或關節疼痛、蒼白疲勞虛弱、淋巴結出現觸壓無痛感的腫塊、皮膚紅疹、莫名發燒、腹脹腹痛、瘀青與流血不止、食慾不佳等8大症狀，應提高警覺，及時帶孩子就醫進行骨髓與血液檢查。

台大醫院小兒部血液腫瘤科醫師、兒童癌症基金會副執行長周獻堂說，目前有化療、標靶治療、異體幹細胞移植、細胞免疫治療4種療法，大約有8成病童可以治癒，卻仍有1到2成孩子對化療治療反應不好，需要嘗試異體幹細胞移植。

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周獻堂表示，現在最新的治療突破是細胞免疫治療，美國10年前臨床試驗階段就成功治癒一名女童，至今沒有復發，台灣今年通過藥證之後，正式進入可治癒難治急性淋巴性白血病病童的新時代，已有成功首例，盼未來能納入健保給付。

兒童癌症基金會董事長林東燦表示，兒癌絕對不是絕症，只要早期發現，8成可治癒，急性淋巴白血病治癒率更高，也不會傳染，希望透過圖文展覽，幫助更多人了解這個疾病，讓學校師生也能了解，減少孩子面臨疾病污名的機會。（編輯：陳政偉）1110906