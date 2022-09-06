農委會雲林推機械種大蒜 解決缺工問題又省錢
2022/9/6 18:00（9/6 18:11 更新）
農委會台南區農業改良場6日在雲林縣元長鄉舉辦大蒜機械種植暨田間管理觀摩會，農委會主委陳吉仲（左起）、民進黨立委劉建國等人到場力推機械種植的好處。中央社記者蔡智明攝 111年9月6日
（中央社記者蔡智明雲林縣6日電）農委會今天在雲林縣元長鄉示範大蒜機械耕作，希望今年有700公頃大蒜改由機械耕作，3年後大蒜從播種到採收全面機械化，讓蒜農輕鬆耕作，省工、省錢又降低成本。
農委會台南區農業改良場今天在雲林縣元長鄉舉辦大蒜機械種植暨田間管理觀摩會，農委會主委陳吉仲、立委劉建國、台南區農業改良場場長楊宏瑛都到場力推機械種植的好處，並由農民示範如何用機械播種。
陳吉仲接受媒體聯訪說，大蒜產業發展長期仰賴人工，但少子化及農村高齡化影響，農村缺工嚴重，要讓大蒜從種植、管理、採收、乾燥全都自動化、機械化，才能解決問題。
陳吉仲期望3年後，大蒜種植達成全面自動化、機械化種植，讓蒜農輕鬆耕作，省工、省錢、降低成本。今年4月他在雲林宣布農委會將以新台幣1億元經費補貼蒜農購買農機，今年蒜農購買大蒜播種機已累計21台，希望今年機械播種的大蒜面積可達700公頃。
陳吉仲強調，現在農民買大蒜播種及乾燥農機，農委會補助一半經費，買採收機補助2/3經費。
台南區農業改良場指出，目前大蒜全台種植面積達4800公頃，其中雲林的面積占9成以上，農改場已在雲林舉辦數場大蒜機械種植暨田間管理觀摩會。（編輯：謝雅竹）1110906
農委會台南區農業改良場6日在雲林縣元長鄉舉辦大蒜機械種植暨田間管理觀摩會，推廣大蒜從播種到採收全面機械化，盼讓蒜農輕鬆耕作，省工、省錢、降低成本。中央社記者蔡智明攝 111年9月6日
農委會台南區農業改良場6日在雲林縣元長鄉舉辦大蒜機械種植暨田間管理觀摩會，民進黨立委劉建國（坐者）出席，並親自下田體驗操作大蒜播種機。中央社記者蔡智明攝 111年9月6日
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。