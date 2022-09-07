教育部推大專英語能力檢測 112年9月上路

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（中央社記者陳至中台北7日電）教育部委託語言訓練測驗中心（LTTC）辦理大專英語能力檢測，預計明年9月先施測說、寫部分，期盼學生能達到歐洲共同語文參考架構（CEFR）B2等級，進而銜接大2的全英語課程。

教育部今天在南投舉辦大學校院教務、校務經營主管聯席會議，高教司長朱俊彰在會中提到，為配合「大專校院學生雙語化學習計畫」，已委託LTTC辦理大專英語測驗，預計先對雙語重點培育學校（中山大學、成功大學、台灣大學、台灣師範大學等4校）、重點培育學院（25校、41學院），明年9月施測說、寫測驗，後年施測聽、說、讀、寫4項能力。

朱俊彰表示，原本大專使用民間考試（如托福、多益、雅思）作為英語門檻，但這些考試的取向不同，學生也會抱怨學校沒有提供對應的教學輔導，引發許多爭議。LTTC設計的大專英語測驗，會更對應大專課程內容，並確保學生具備CEFR的B2能力，等升上大學2年級，才有能力吸收全英語課程。

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高教司科長陳浩隨後補充，希望學校於大學一年級時，就要有完善的輔導措施。這項測驗收費會比民間便宜，也許能在1000元內。但他也強調，測驗不會強迫，學生可自由選擇。

對於學生擔心學校推動全英語課程，壓縮學習機會。朱俊彰說，大學的必修課程若要全英語，仍必須開設中文課程，除非招生時已經和學生說明。學生檢定未達標，仍可選擇中文課程。（編輯：張芷瑄）1110907