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兒童節目新播時數下降 NCC將了解內容產製狀況

2022/9/7 16:46
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（中央社記者蘇思云台北7日電）NCC今天公布2021年本國節目播出時數查核結果，其中兒少節目類型本國時數跟新播時數都較2020年減少。NCC表示，業者表示兒童收視行為已明顯移動到OTT上，規劃明年整體性了解本國節目產製狀況。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會，並公布2021年本國節目播出時數查核結果，無線電視、衛星電視各頻道的節目播出情形都符合法規。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，跟2020年相比，無線電視頻道主要時段本國製戲劇節目及本國製新播戲劇節目時數都微幅增加；境內衛星電視頻道部分，跟2020年相比，2021年度指定時段綜藝、戲劇、電影的本國製節目播出時數也都有所增加。

NCC官員表示，去年疫情三級警戒有一些限制，業者有反映戲劇、綜藝拍攝有受到影響，不過在播出上，業者也透過備檔節目方式因應，都有符合相關時數規定。不過，後續也做相關研究，如何修訂相關法規，相關部會是否要有輔導獎勵等，都在研議中。

不過，在衛星電視兒童節目部分，本國製播時數2020年為2920小時下降到2021年2755小時，新播時數也從2020年的1196小時下滑到2021年的1079小時。

翁柏宗表示，邀請相關電視公學會、公民團體及專家學者座談了解，這部分時數下滑跟國內兒童節目市場經營困難，兒少節目未形成產業鏈，導致業者投注製播資源相對保守有關。

翁柏宗解釋，已經規劃明年度進行委託研究案，整體性了解本國節目的產製市場狀況。業者有提到兒少收視習慣比較明顯已經不在有線電視，而是透過OTT來收看影音，業者也關注相關義務是否均等問題，NCC透過委託案了解產業狀況，再來看看相關義務是否可能調整。

依照NCC規定，無線電視頻道在主要時段播出的本國自製戲劇節目不得少於同類型節目50%，本國自製新播比例不得少於40%；境內衛星電視頻道在指定播送時段，播放戲劇、電影（含紀錄片）、綜藝及兒童等4類節目則應符合一定比率。（編輯：潘羿菁）1110907

翁柏宗
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