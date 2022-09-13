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移動式總統套房 豪華遊覽車僅8座位主打高檔旅遊

2022/9/13 17:56
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（中央社記者汪淑芬台北13日電）一輛號稱移動式總統套房的遊覽車今天亮相，有8個頭等艙座椅、15吋觸控式平板電視及個人影音設備，還有吧台提供紅酒及咖啡，啟動高檔國旅，也盼吸引來台旅遊國外觀光客搭乘。

跨足旅行社、旅宿理、遊覽車及購物平台的鼎運旅遊集團今天舉行記者會，公開亮相號稱移動式總統套房，也是全球第一輛8人座超級豪華遊覽車，取名「創新號」。

鼎運旗下的百駿通運董事長陳怡璇說，她要把台灣最好的遊覽車讓全世界看到，花了近1000個日子打造「創新號」，選用全球最好的瑞典VOLVO B11R環保節能遊覽車，共有8個輪胎，比一般遊覽車多半只有6個輪胎，乘坐起來更舒適平穩。

陳怡璇說，「創新號」有如移動式總統套房，提供8個頭等艙等級的個人按摩座椅，還有15吋觸控式平板電視及個人影音配備，車上設有提供紅酒和手沖咖啡的吧台，音響使用法國帝瓦雷（Devialet）頂級精品，座椅安全握把用奧地利史特勞斯水晶，還設有高級化妝間及4種款式可供更換的豪華地毯，連VOLVO總部獲知後都感到驚豔。

除了8個頭等艙等級座椅外，「創新號」在車輛最後端，還設了2個隨扈座椅。

根據百駿通運提供的訊息，已計劃推出的套裝旅遊有2日及3日遊，搭配住宿五星旅館，售價每人新台幣6萬多元到8萬多元，目前訂單已排到年底。

百駿通運已計劃打造更多與「創新號」同款遊覽車，滿足台灣高端旅遊市場需求及迎來國境解封後更多國外觀光客。（編輯：陳政偉）1110913

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