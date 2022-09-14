青民協指多校未遵早自習新制 潘文忠承諾逐案查

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教育部長潘文忠14日受訪表示，高中早自習新制是經由會商而決定，盼讓學生有更多自主規劃時間；教育部將透過定期和不定期查核，確保各校依據新制執行，絕對不允許學校巧立名目。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 111年9月14日

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（中央社記者陳至中台北14日電）高中111學年度起每週至少4天早自習時間可由學生自主運用。但青民協指出，約5成學生反映學校未落實新制，教育部長潘文忠稍晚承諾，收到檢舉後會逐案查核，到學校改善為止。

台灣青年民主協會今天在立法院召開記者會，公布網路調查結果，46.3％的高中生填寫自己的學校並未落實早自習新制，仍會透過各種方式要求學生提早到校。

青民協指出，私校未落實比率更高達75.6％，多數學校沒有調整校車發車、住宿早點名時間。也有學校在早自習時仍發放考卷要學生自己練習；或是規定遲到扣全班分數，影響班級榮譽等。

對此，教育部長潘文忠今天下午舉辦部務會報，會前接受媒體聯訪表示，早自習新制是經由會商而決定，希望讓學生有更多自主規劃的時間。尤其很多高中生是跨區就讀，一大早就要出門通勤，影響休息時間。

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潘文忠表示，教育部將透過定期和不定期的查核，確保各校依據新制執行，絕對不允許學校巧立名目。學生如果發現學校沒有落實新制，可寫信到教育部長和國民及學前教育署署長信箱，將「逐案查核」直到學校改善為止。

潘文忠說，如果學校持續未改善，私校將依照「私立學校法」處置，公立學校也會循人員考績機制處理。早自習的決策都經過縣市會商，希望縣市政府落實新制，如果無法確實執行，將納入一般補助款考核。（編輯：陳清芳）1110914