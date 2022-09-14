台灣好湯啟動 全台19溫泉區攜手衝人氣

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即將進入秋冬泡湯季節，交通部觀光局攜手全台19個溫泉區，14日下午在南投日月潭向山遊客中心舉辦「台灣好湯」年度啟動儀式，歡迎民眾到各地泡湯、嚐美食。（日月潭國家風景區管理處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年9月14日

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（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）交通部觀光局今天啟動年度「台灣好湯」溫泉季，結合全台19大溫泉區共同行銷，往年廣受歡迎的台灣好湯「金泉獎」票選，今年也提供iPhone新款手機、溫泉住宿券、茶葉等獎品。

即將進入秋冬泡湯季節，交通部觀光局攜手全台19個溫泉區下午在日月潭向山遊客中心舉辦「台灣好湯」年度啟動儀式，觀光局長張錫聰、日月潭國家風景區管理處長簡慶發、中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田及各溫泉協會理事長等來賓近200人出席，場面熱鬧。

今年啟動儀式邀藝人郭書瑤擔任嘉賓，為各地即將展開的溫泉季熱身「開泡」，郭書瑤也將出席「金泉獎」實體宣傳，將台灣優質溫泉介紹給民眾。張錫聰說，「台灣好湯」是行銷全台溫泉區的品牌，邁入第15年，除帶動旅遊泡湯風氣，也建立溫泉旅遊品牌新形象。

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張錫聰表示，迎接數位化社群風潮，今年「台灣好湯」除網站資訊更新，也推出LINE官方帳號，方便民眾查詢全台19個溫泉區泡湯與住宿資訊，還能直接線上購買優惠溫泉套票，虛、實整合帶動溫泉商機，系列行銷活動至明年6月底，串聯北、南、東部共19大溫泉區。

李吉田透過觀光局新聞稿表示，台灣是溫泉寶島，從北部陽明山、新北投、烏來，一直到中部谷關、北港溪，到南部的關子嶺、四重溪，再到花東的瑞穗、安通、知本溫泉，全台擁有多樣泉種、泉質，溫泉區各具特色，歡迎前往各地泡湯、嚐美食。（編輯：張雅淨）1110914