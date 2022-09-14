中秋後疫情升溫 超商量販快篩銷量雙位數成長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北14日電）中秋節後國內疫情升溫，民眾對於通路居家快篩試劑詢問度增加，超商、量販業者均表示，近期快篩銷量呈雙位數百分點成長，愛買銷量甚至成長2倍。

中央流行疫情指揮中心公布國內新增COVID-19病例，近兩天分別為4萬9540例和4萬6795例本土個案，顯見中秋節後疫情升溫，民眾快篩購買需求隨之攀高。

根據萊爾富觀察，最近一週快篩試劑銷量較前一週成長近3成，民眾對於快篩試劑的詢問也增加；為便利民眾採買需求，目前萊爾富除販售政府提供的亞培抗原快篩檢驗套組外，也持續引進其他品牌，並推出不同促銷活動。

OK超商提到，光是中秋連假期間，快篩銷量即增加兩倍。

全家便利商店近兩週家用快篩銷量成長約2成，全家表示，近期疫情升溫，為對應民眾需求，目前福爾威創家用檢測組推出特價兩件新台幣300元；此外，會員APP地圖趣服務也推出「防疫地圖」功能，可快速查詢快篩試劑、抗疫用品、口罩、保健品等4類防疫相關商品貨量，方便民眾採買。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

因應消費者需求，統一超商推出保健品、防疫用品、快篩試劑及口罩共四大結構、超過百款商品，門市持續祭出多樣化行銷活動。

量販部分，家樂福全台46家設置藥局量販店有銷售快篩試劑，業者指出，9月至目前為止，快篩劑銷售增加約50%。愛買表示，中秋節後快篩試劑銷量成長2倍，目前販售的快篩試劑是「長興家用快篩試劑」，相較5月售價，現在售價降至130元。（編輯：張均懋）1110914