中捷藍線審查延宕 盧秀燕：能加快改深綠線也可

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（中央社記者趙麗妍台中14日電）台中市長盧秀燕不滿台中捷運藍線送審18個月未審，綠營市議員認為，市府用24個月變更計畫才造成延宕，藍營市議員建議改名，盧秀燕說，若改名可加快審查，改深綠線也沒問題。

盧秀燕不滿台中捷運藍線送審18個月未審，她說「不要為了卡個人，卡台中280萬市民」。台中市議會今天召開定期會進行市政總質詢，台中捷運藍線議題再成藍綠關注焦點。

國民黨籍市議員李中質詢指出，六都中綠營執政的桃園、高雄，當初送捷運規劃給交通部，都在短時間內就送大會進行實質內容審議並快速通過，但台中捷運藍線歷經18個月卻還在程序上被交通部刁難。

李中建議，藍線乾脆改名綠2線，盧秀燕回覆，如果改名可以加速審查，改成深綠線她也沒問題。

民進黨籍市議員林德宇則認為，盧市府用24個月變更藍線的站點路線、經費，110年3月才把綜合規劃報告送中央，交通部已辦理現勘、初審並請市府修正補充，市府無法說明為何要變更4個車站、龍井機廠及經費暴增新台幣327億元，市府變更計畫造成延宕，卻造謠中央卡關。

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盧秀燕則表示，本來不相信中央會卡台中，期待是公平、公開審查，此案送至中央18個月，交通部未召開過任何一次公開且有外部機制的委員會，中央機關黑箱作業到這種地步，實在太對不起繳稅的台中市民。

盧秀燕強調，「捷運藍線是相當重要的捷運生命線」，她擔任立委時，跟立委楊瓊瓔、江啟臣共同爭取台中鐵路豐原到大慶全線高架，協助台中市政府儘速爭取中央核定，但現在中央內部機關、幕僚單位一直打回票，捷運藍線歷經18個月未排上審查議程，明顯不合理。（編輯：謝雅竹）1110914