水氣減少 各地多雲到晴中午紫外線偏強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北15日電）中央氣象局表示，今天全台各地大多為多雲到晴、陽光露臉的天氣，清晨低溫為攝氏24至25度，預測白天高溫為31至34度，要注意花東地區及高雄市、金門縣仍有局部36度高溫機率，中午前後紫外線偏強。

雖然水氣比昨天減少，但午後在東半部地區及各山區仍有局部短暫雷陣雨的可能。

第12號中度颱風梅花15日凌晨2時位於台北北方約690公里，即在上海市附近，向北北西進行；第13號中度颱風莫柏15日凌晨2時中心位於台北東北東方4050公里海面上，向北北東進行，對台灣天氣沒有影響；第14號輕度颱風南瑪都，15日凌晨2時中心位於台北東方1880公里海面上，向西北西進行，未來較可能朝日本方向前進。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天環境風場為偏西風至西南風，西風挾帶境外污染移入，影響西半部地區及離島，且西半部地區風速稍弱，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧易上升。

宜蘭及花東空品區為「良好」等級；馬祖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及澎湖為「橘色提醒」等級；金門為「紅色警示」等級。（編輯：陳仁華）1110915