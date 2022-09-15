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傳政府阻擋盛弘採購疫苗 衛福部：申備資料不足

2022/9/15 22:18（9/15 22:59 更新）
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外傳政府阻擋盛弘醫藥公司疫苗進口，衛福部15日晚間透過新聞稿強調並非事實，並出示民國110年8月9日最後一次書面催告公文，指當時是盛弘醫藥無法提供原廠相關資料所致。（衛福部提供）中央社記者陳婕翎傳真 111年9月15日
外傳政府阻擋盛弘醫藥公司疫苗進口，衛福部15日晚間透過新聞稿強調並非事實，並出示民國110年8月9日最後一次書面催告公文，指當時是盛弘醫藥無法提供原廠相關資料所致。（衛福部提供）中央社記者陳婕翎傳真 111年9月15日
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（中央社記者陳婕翎台北15日電）坊間謠傳政府阻擋盛弘醫藥公司疫苗進口，衛福部今天晚間接近10時發布新聞稿說明，這件事並非事實，後續程序無法進行，是因為盛弘醫藥無法提供原廠相關資料所致。

盛弘醫藥股份有限公司於110年接受地方政府及企業單位委託，擬專案申請進口COVID-19（2019冠狀病毒疾病）BNT疫苗共500萬劑，包含花蓮縣政府65萬劑、南投縣政府80萬劑、台東縣政府25萬劑、雲林縣政府80萬劑、工商協進會250萬劑。

衛福部說明，盛弘醫藥於110年6月23日致函食藥署，但當時盛弘申請應備資料並不完整，食藥署及衛福部先後於同年7月2日及8月9日，請盛弘醫藥依中央流行疫情指揮中心於同年5月28日公布的「地方政府及企業申請COVID-19疫苗專案輸入流程」規範，補正相關資料。

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衛福部表示，雖經同年8月9日最後一次書面催告，但盛弘醫藥仍有數項必備資料未補齊，包括產品有效期限及供貨期程等資訊、原廠授權書或BNT公司出具同意供貨的證明書、成品製造廠名稱及廠址並檢附化學製造管制技術性資料，包含原料藥及成品。

衛福部重申，後續多次催告提醒，盛弘醫藥仍未能完成補正相關資料的要件及程序，以致後續的相關疫苗採購及緊急授權無法進行，絕非政府有意阻擋。（編輯：謝雅竹）1110915

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