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首批莫德納雙價疫苗將抵台 指揮中心下午說明

2022/9/16 10:41
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（中央社記者沈佩瑤台北16日電）首批莫德納BA.1雙價疫苗80萬劑今天將抵台，最快何時開打受關注，另網傳「邊境管理及開放建議」表格引熱議。中央流行疫情指揮中心下午2時記者會說明最新疫情概況及防疫事宜。

國內單日新增確診數連續3天破4萬例，指揮中心昨天公布新增4萬5269例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案增中重症186例，其中57人死亡；另境外移入增201例。

世界衛生組織（WHO）近日宣布COVID-19疫情大流行有望結束，各界關注邊境何時放寬。指揮中心發言人莊人祥昨天表示，入境檢疫0+7在10月份實施是有機會的，但需視疫情發展狀況，10月初可能性低。

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為因應邊境政策逐漸開放後可能的風險，莫德納「原型株及BA.1」次世代雙價疫苗首批80萬劑將抵台，莊人祥昨天說，將先依比例配送41萬劑至各縣市。疫苗最快何時開打，將是今天記者會焦點之一。

根據指揮中心統計，今年1月至9月14日，本土輕症、無症狀個案累計573萬2854例、占99.56%，中症累計1萬4398例、占0.25%，重症累計1萬1142例、占0.19%，其中死亡累計9569人。（編輯：管中維）1110916

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