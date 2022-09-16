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台科大工業4.0中心 獲國際工控資安認證

2022/9/16 13:49
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（中央社記者吳欣紜台北16日電）工業控制系統資安議題受關注，國立台灣科技大學今天表示，台科大工業4.0實作中心由跨系所團隊師生合作，成功取得國際工控資安認證，成為全台第一個獲取國際認證的大學。

因應產業需求，台科大打造全台校園規模最先進的「工業4.0中心」，進駐多項業界最先進硬體設備與智慧製造系統軟體，但隨科技進步，眾多工業裝置與設備必須連結至網路，使得網路攻擊的風險存在、資安漏洞隨之增加，資安防護也更加困難。

台科大今天發布新聞稿，台科大工業4.0實作中心主任蘇順豐指出，工業控制系統的資安議題備受關注，國際上工控系統安全上採用IEC 62443工控資安標準，為協助國內工業界加強資安防護，台科大工業4.0中心費時近2年透過風險評估、網路分段區隔、防火牆、修補程式管理及入侵檢測流程及加強人員資安意識等面向，建立並達成工業自動化和工控系統資訊安全，成功取得國際工控資安認證，也成為全台第一個獲取國際認證的大學。

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台科大工業4.0實作中心由跨系所團隊師生合力完成取得國際工控資安認證，團隊成員包括電機系教授蘇順豐、資管系系主任教授查士朝、機械系教授李維楨、工業4.0實作中心專案助理教授梁書豪、資管系助理教授黃振嘉等人。

蘇順豐表示，除了取得國際工控資安認證外，台科大工業4.0實作中心未來發展將更廣泛的擴及智慧製造範圍，舉凡製造執行系統、工具機、人工智慧、工業物聯網、資安的各種領域都將持續提供校內教師及學生研究場域，也會整合相關校內外資源促成跨領域合作，不僅培育機械、電機、資工、資管等跨領域人才，也將智慧製造應用在不同的產業上。（編輯：張芷瑄）1110916

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