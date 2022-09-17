反霸凌專線變好記 潘文忠推薦1953就是一直友善

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（中央社記者汪淑芬台北17日電）教育部今天舉行第5屆「我的未來我作主」微電影競賽頒獎典禮。教育部長潘文忠致詞時，推薦今年將反霸凌專線變好記的1953，就是一直友善的意思。

「我的未來我作主」微電影競賽頒獎典禮今天舉行，現場揭曉「防制毒品」、「防制霸凌」兩主題各組金、銀、銅牌以及國際學生評審特別獎、不分組評審特別獎得主。

潘文忠致詞時表示，防制毒品關係到青少年的健康，雖然毒品持續推陳出新，政府團隊跨部會共同長期努力，用各種方式結合各項力量來打擊毒品；開學第一週也是友善校園週，今年反霸凌專線改成好記的「1953，一直友善」。

教育部日前曾說，原本的反霸凌專線是0800-200-885，現在撥打，會自動轉接到8月底才啟用的1953，10月起透過語音告知要改撥1953，明年1月起，舊號變空號。

潘文忠感謝師長以及督導們協助，大家能朝互相理解、互相包容到互相尊重的目標前進，「防制毒品」與「防制霸凌」議題透過學生們新穎有創意的微電影製作，是守護校園友善、保護同學安全非常好的方式，優秀的影片，教育部也會透過各種管道來推廣。

評審委員認為，在霸凌主題中有不少微電影別出心裁的巧思，有以古裝劇后宮嬪妃角色扮演勾心鬥角的霸凌戲，或運用對話，反轉再反轉，節奏掌握相當準確創意十足。

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其中「到地獄上學的小孩」敘述小凌因一場躲避球賽，意外變成班上大姐頭霸姊的目標，從此下課後，霸姊不斷找各種理由欺負她，但小凌從中學習到霸凌的相關知識，進而保護自我，完整呈現了霸凌過程。

教育部說，這屆「我的未來我作主」微電影競賽總獎金達新台幣178萬元，共有314件作品參賽，「防制毒品」主題有160件作品報名，「防制霸凌」主題有154件作品參賽。34部入圍影片角逐金牌獎座。（編輯：管中維）1110917