收容老憨兒 杜英吉獲法鼓山關懷生命獎

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（中央非記者張雄風台北18日電）法鼓山人文基金會今天頒發關懷生命獎項，迦南身心障礙養護院創辦人杜英吉收容多數機構無法照顧、來自弱勢家庭的「老憨兒」而獲獎。法鼓山期盼透過頒獎，擴大關懷生命的各個層次。

法鼓山人文社會基金會今天在台北中油國光廳舉辦「法鼓山2022關懷生命獎頒獎暨論壇」。頒贈獎座與獎狀給「個人慈悲獎」杜英吉、「個人智慧獎」劉佩菁、「團體大願獎」財團法人天使心家族社會福利基金會，表彰得獎者為新世代樹立良好的生命典範。

法鼓山指出，獲獎的醫師杜英吉今年85歲，他創辦迦南身心障礙養護院，收容多數機構無法接受、平均生命50歲以上的重度身心障礙者，多半都是來自弱勢家庭的老憨兒；連杜英吉留學北美的兒子及第三代也一同協助。

得獎者劉佩菁患有「先天性表皮鬆解性水皰症」，需要長期換藥、忍受傷口疼痛，但她仍不斷挑戰身體限制，演奏鋼琴、考取街頭藝人、出版繪本、義賣畫作，甚至接受演講邀約、主持廣播節目，透過自己的故事鼓勵別人。

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團體獎得獎者、天使心家族創辦人林照程、蕭雅雯在照護兩名極重度和重度發展遲緩的女兒中，體悟到只有父母先走出來，孩子才有希望，因此20年來由「天使心家族」整合不同專業資源，已幫助4000多個家庭執出陰暗角落。

法鼓山表示，以「關懷生命、尊重生命、珍惜生命」落實整體關懷為最終目標，希望更加擴大到關懷生命的各個層次；發掘更多社會各角落默默行善的故事與典範，讓每個幽暗角落都能照進希望曙光。（編輯：陳清芳）1110918