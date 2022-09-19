唐獎大師論壇 法治獎得主視訊開講與台青年交流

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（中央社記者劉世怡台北19日電）第5屆唐獎大師論壇今天登場，法治獎得主雪柔‧頌德斯透過視訊說明全球的立憲修憲實務有何異同，分享多年來觀察世界各國公眾參與情形，並與現場台灣的青年及學者探討交流。

唐獎基金會舉辦第5屆大師論壇，首場今天在國立台灣大學揭開序幕，由法治獎得主雪柔‧頌德斯（Cheryl Saunders）以「憲法變遷中的公眾參與：從比較憲法的觀點出發」為題，透過視訊先進行演講，再與現場出席的青年、專家學者及民間團體代表對談，透過不同觀點探討交流，碰撞出精彩火花。

這次論壇活動由台灣大學講座教授葉俊榮擔任與談時段的主持人，與談者分別是台灣青年民主協會副理事長林彥廷、婦女新知基金會董事陳文葳及中央研究院法律學研究所研究員蘇彥圖。

葉俊榮提及，台灣11月26日將舉行九合一選舉，選出縣巿長之外，公投焦點在於是否同意修憲，使公民權下修為18歲，這是台灣重要的憲法時刻。

葉俊榮表示，憲法學及憲法實踐，對社會來說非常重要，必須面對挑戰去轉型，為了打造更美好的未來，即使環境非常艱困，並舉例像是昨天發生數次大規模地震，也在挑戰救援及重建的能力。

國際「比較憲法」專家的雪柔‧頌德斯在演講時，分享近年來觀察世界各國公眾參與的情形，就全球立憲修憲實務有何異同之處，她提到這有些抽象，因此如果能加入幾個國家例子，就可以較好理解；立憲修憲在理論及實務的互動方式，常會產生宣告違憲及修憲的狀況，這個部分，台灣已有實例。

雪柔‧頌德斯提到台灣、澳大利亞、肯亞、智利、斯里蘭卡等5個國家近況，其中在台灣部分，「由立法機關發起，懸而未決的憲法公投」，就她所知，台灣11月底將舉行的公投，是第一次針對修憲議題。

林彥廷提及，這次修憲公投是針對公民權年齡，想從20歲下修為18歲，曾經在前總統馬英九第二次連任時，立法院一度成案但未實踐，當時他18歲是大一生，他明明了解政治議題，不懂為何自己不能投票。

林彥廷舉例，在南韓、日本、馬來西亞也已下修，使18歲者擁有公民權，現在台灣青年民主協會的志工，已經在巿場及商圈舉牌，請求大眾關注此公投議題並投下同意票。

現場與會者提問，對台灣公民權若下修18歲為投票年齡的看法。

雪柔‧頌德斯對此回應，她認為18歲是廣泛能接受的年齡，其他國家甚至有提案認為可下修到17歲或16歲，而這次修憲公投，台灣確實面臨很大的挑戰，首先挑戰就是投票率，但如果成功就意義重大，可以想見未來會有更多年輕人願意加入修憲的行列。（編輯：李亨山）1110919