抗癌小天使潘盈希離世 家人感謝外界一路支持

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（中央社記者葉臻桃園20日電）熱愛繪畫的「抗癌小天使」潘盈希，18日早上化為小天使離開人世。潘盈希的家人在臉書發文表示，潘盈希在短暫的生命之中，創造了巨大的正面能量，謝謝外界一路來的陪伴與支持。

6歲女童潘盈希去年9月罹患腦癌，熱愛繪畫的她，曾在周大觀文教基金會協助下，舉辦全台巡迴生命畫展。總統蔡英文也為了替潘盈希圓夢，在今年6月26日邀請潘盈希一家人到官邸，帶他們認識蔡想想和其他毛小孩。

潘盈希的家人在臉書（Facebook）粉專「咪咪與小搗蛋」上發文表示，潘盈希已在18日早上化為小天使，為了讓她能舒服、漂亮迎接新的開始，也替她塗上了最喜歡的顏色指甲油，告別式預計在24日舉行。

文中表示，潘盈希在短暫生命之中，創造了巨大正面能量，謝謝大家一路上陪伴與支持，讓她無牽無掛當一個沒有病痛的小天使；歡迎外界來陪伴盈希最後一程，告別式不收禮，但如果可以，請帶一束小花或是小卡片替她祝福。

潘盈希的家人也說，昨天收到了來自衛生福利部部長薛瑞元的手繪卡片，裡頭是化為天使的潘盈希，捧著她最有名的藍色貓咪畫作，看了十分感動。

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天下午也在臉書發文表示，潘盈希在今年5月確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）時，家人擔心因此延誤腦癌放射性實驗治療，在臉書上發文求救，他得知後聯絡台北榮總和桃園市長鄭文燦，幫忙解決問題，也因此獲得潘盈希家人贈送了一幅父女合作的油畫。

鄭運鵬說，當時潘盈希也跟他分享了2個心願，其中1個是去看蔡想想，很感謝蔡總統知道後大力幫忙，協力完成潘盈希的心願；潘盈希是一位抗癌小畫家，創作帶給很多人鼓勵，謝謝潘盈希帶給世界的溫暖能量。（編輯：方沛清）1110920