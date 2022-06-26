蔡總統邀「抗癌小天使」赴官邸 與蔡想想相見歡

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（中央社記者葉素萍台北26日電）總統蔡英文透露，前陣子，「抗癌小天使」潘盈希許下3個願望，其中一個是想找蔡想想；她今天邀請潘盈希一家人到官邸，除了帶他們認識蔡想想，也一起介紹其他的毛小孩阿才、樂樂、Bella、Bunny和Maru。

蔡總統今天透過臉書發文指出，「抗癌小天使」潘盈希不僅勇敢對抗病情，更是一位小畫家，用創作帶給很多人鼓勵。

蔡總統說，前陣子，潘盈希許下3個願望，其中一個是想找蔡想想。今天，她邀請潘盈希一家人到官邸，除了帶他們認識蔡想想，也一起介紹其他的毛小孩阿才、樂樂、Bella、Bunny和Maru。

蔡總統透露，害羞的阿才一直躲起來，不太給她面子；不過，看到人就很興奮的樂樂，倒是跟潘盈希姊妹倆玩丟接球玩得蠻開心的。

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她說，不只潘盈希勇敢接受治療，潘盈希的爸爸媽媽也很努力照顧孩子，並把這份經驗分享給社會，幫助更多人，真的很令人敬佩。

蔡總統說，她也要謝謝桃園市長鄭文燦以及立委鄭運鵬，先前協助潘盈希盡速解決確診通報等行政問題，讓潘盈希獲得妥善的治療照顧。蔡總統說，「相信大家都為盈希一家人的努力而感動，希望盈希能繼續加油，盡情享受創作的快樂！」（編輯：蘇志宗）1110626