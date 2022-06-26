更多編輯台推薦新聞：
專訪／台裔小廚神朱如茵懷念台灣夜市 視江振誠為偶像
娛樂

專訪／台裔小廚神朱如茵懷念台灣夜市 視江振誠為偶像

飄洋過海落腳法國 LGBT難民受助助人做自己
國際

飄洋過海落腳法國 LGBT難民受助助人做自己

台灣首座極地研究站啟用 學者有「自己的家」高掛國旗歡慶
科技

台灣首座極地研究站啟用 學者有「自己的家」高掛國旗歡慶

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看
生活

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

蔡總統邀「抗癌小天使」赴官邸 與蔡想想相見歡

2022/6/26 17:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北26日電）總統蔡英文透露，前陣子，「抗癌小天使」潘盈希許下3個願望，其中一個是想找蔡想想；她今天邀請潘盈希一家人到官邸，除了帶他們認識蔡想想，也一起介紹其他的毛小孩阿才、樂樂、Bella、Bunny和Maru。

蔡總統今天透過臉書發文指出，「抗癌小天使」潘盈希不僅勇敢對抗病情，更是一位小畫家，用創作帶給很多人鼓勵。

蔡總統說，前陣子，潘盈希許下3個願望，其中一個是想找蔡想想。今天，她邀請潘盈希一家人到官邸，除了帶他們認識蔡想想，也一起介紹其他的毛小孩阿才、樂樂、Bella、Bunny和Maru。

蔡總統透露，害羞的阿才一直躲起來，不太給她面子；不過，看到人就很興奮的樂樂，倒是跟潘盈希姊妹倆玩丟接球玩得蠻開心的。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

她說，不只潘盈希勇敢接受治療，潘盈希的爸爸媽媽也很努力照顧孩子，並把這份經驗分享給社會，幫助更多人，真的很令人敬佩。

蔡總統說，她也要謝謝桃園市長鄭文燦以及立委鄭運鵬，先前協助潘盈希盡速解決確診通報等行政問題，讓潘盈希獲得妥善的治療照顧。蔡總統說，「相信大家都為盈希一家人的努力而感動，希望盈希能繼續加油，盡情享受創作的快樂！」（編輯：蘇志宗）1110626

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族