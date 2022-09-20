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布局疫後旅遊市場 觀光局將帶業者赴日參加旅展

2022/9/20 15:33
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（中央社記者余曉涵台北20日電）布局疫後旅遊，交通部觀光局表示，將帶40名台灣旅遊業者到東京參加日本旅展，也將舉辦B2B觀光推廣會等活動，要讓日本旅客在疫後首選來台灣觀光。

交通部觀光局今天表示，亞洲最具影響力的旅行專業展之一的Tourism EXPO Japan將於9月22日在日本東京舉行，觀光局說，偕同近40名台灣旅遊業者共赴暌違4年再度於東京舉辦的日本旅展。

觀光局說，除了22日至25日參與日本旅展外，更於21日搶先辦理B2B觀光推廣會、並搭配23日至25日在池袋車站辦理B2C推廣活動，要喚起日本客對台旅遊熱度，搶攻後疫時期日本客源。

觀光局表示，在東京旅展中，搭配日本復古熱潮打造「柑仔店」風格的台灣館，且推出集章換好禮等好康，要在近一週時間裡，為東京業者及民眾帶來濃濃台灣味。

觀光局指出，據UNWTO數據顯示，2022年1至5月全球國際旅客達2億4871萬3000人次，亞太地區有1463萬7000人次，較2021年同期成長94%。

觀察日本Air Trip網站6月的問卷調查，台灣更名列日本民眾疫後最想造訪的旅遊目的地第1名，可見此時正是赴日推廣的良機。（編輯：陳政偉）1110920

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