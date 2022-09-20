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東部強震 5大電信、4家有線電視系統祭協助災民措施

2022/9/20 18:28
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（中央社記者蘇思云台北20日電）東部地區發生強震，NCC表示，已協調五大電信針對花東8個受災鄉鎮，延長帳單繳費期限、暫緩催繳費用等，花東4家有線電視系統也針對受災民眾，提供免收災害損失期間電視與上網月租費等措施。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天發布新聞稿說明，9月18日台東縣池上地區發生地震規模6.8的強震，為協助當地災後復建，要求五大電信業者儘快修復花東地區受損基地台，以恢復正常通訊。

此外，NCC也協調五大電信對於自身在花蓮縣玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉，以及台東縣關山鎮、鹿野鄉、池上鄉、海端鄉及延平鄉等共8個鄉鎮的用戶，分別給予延長帳單繳費期限，以及暫緩執行逾期催繳費用作業等措施。

NCC也請花東地區的洄瀾、東亞、東台及東台播送4家有線電視系統業者，比照「有線廣播電視服務定型化契約書」，就此次因地震受損的收視戶提供關懷措施，包括災害期間免收有線電視與寬頻上網的月租費與復機線材費，不過需提出受災證明等。

另外，有線電視機上盒與寬頻上網數據機在地震災害期間若受到損害，由4家系統業者認列損失，希望減輕受災民眾的負擔。（編輯：張均懋）1110920

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