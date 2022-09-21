2024國際技能組織亞洲分會會員大會 台灣獲主辦權

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（中央社記者吳欣紜台北21日電）勞動部今天表示，國際技能組織亞洲分會13日宣布，台灣正式獲得2024年會員大會的主辦權，這是繼取得2025年亞洲技能競賽主辦權後，再次獲得辦理國際性活動。

勞動部今天發布新聞稿，宣布台灣正式獲得2024年國際技能組織亞洲分會會員大會的主辦權。

國際技能組織亞洲分會在2018年成立，為國際技能組織（WorldSkills International）轄下的區域組織，共有25個會員國，台灣為創始會員國之一，以推動亞洲地區技能交流與技能水平提升為目標。

勞動部表示，亞洲分會會員大會是亞洲分會決定政策的重要會議，包括擬定未來戰略方針、決定亞洲技能競賽的主辦城市等。

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勞動部指出，這次是台灣首次主辦亞洲分會會員大會，將邀請各會員國代表及理事會成員參加，也可先行了解台灣籌備2025年亞洲技能競賽狀況，體驗台灣完善的競賽場地及便捷的交通與熱忱的人文風情，並展現台灣成熟的技職教育與職業訓練成果，以及在國際技能賽事獲得的輝煌戰績。

勞動部表示，與各會員國分享經驗，互動學習，推展技能外交，能增加台灣在國際能見度，讓世界看見台灣。（編輯：陳仁華）1110921