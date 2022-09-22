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美魔女做重訓子宮脫垂到陰道口 懸吊手術改善

2022/9/22 17:17（9/22 17:21 更新）
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光田綜合醫院指出，子宮脫垂是女性常見的婦科疾病，女性骨盆腔肌群和韌帶因鬆馳、老化，使得骨盆腔內器官失去支撐而逐漸往下墜，建議有輕微子宮或膀胱脫垂現象的熟女，可多做提臀縮肛的凱格爾運動，或瑜伽中的「橋式」（圖）等，都能訓練骨盆腔肌群。（光田醫院提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年9月22日
光田綜合醫院指出，子宮脫垂是女性常見的婦科疾病，女性骨盆腔肌群和韌帶因鬆馳、老化，使得骨盆腔內器官失去支撐而逐漸往下墜，建議有輕微子宮或膀胱脫垂現象的熟女，可多做提臀縮肛的凱格爾運動，或瑜伽中的「橋式」（圖）等，都能訓練骨盆腔肌群。（光田醫院提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年9月22日
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（中央社記者趙麗妍台中22日電）45歲劉姓女子生完第2胎，上健身房重訓，身材保養得宜，日前她的下腹部感到腫脹不適、有頻尿困擾，就診發現子宮脫垂到陰道口，接受人工網膜子宮膀胱懸吊術改善問題。

光田綜合醫院今天發布新聞稿指出，子宮脫垂是女性常見的婦科疾病，女性骨盆腔肌群和韌帶因為鬆馳、老化，使得骨盆腔的器官失去支撐而逐漸往下墜，當壓迫到膀胱或直腸，就會出現頻尿或便祕的問題。

婦產部醫師温亭虹表示，以往女性子宮脫垂常見於年紀較大婦女，或是長年做粗重工作的勞動女性身上。近年不少女性喜歡上健身房做重訓，使腹部長期處在高壓狀態，致使女性骨盆腔的各個器官，如子宮、膀胱等脫垂的機率升高。

温亭虹指出，劉小姐的子宮頸下垂至陰道口，子宮壓迫到膀胱造成頻尿。劉小姐因沒有生育的考量，曾想過直接移除子宮。根據相關研究指出，移除子宮對於治療子宮脫垂問題幫助不大，許多患者移除子宮後，膀胱、直腸還是跟著滑脫出來，因骨盆腔肌群一旦鬆弛就不可逆轉。

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温亭虹分析，輕微的子宮脫垂若不影響生活，可靠運動防止症狀惡化。建議有輕微子宮或膀胱脫垂現象的熟女，可多做提臀縮肛，如凱格爾運動，或瑜珈中的「橋式」，都是能訓練骨盆腔肌群的動作，減少搬重物、激烈運動次數，就能讓脫垂症狀不再加劇。

温亭虹解釋，脫垂的主因是因為骨盆腔肌群鬆弛，導致子宮、膀胱等器官沒有支撐力，人工網膜子宮膀胱懸吊術可將子宮或膀胱等器官扶起來而不下墜，能解決脫垂問題，並改善頻尿或便祕等問題。（編輯：謝雅竹）1110922

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