更多編輯台推薦新聞：
台美混血卡洛爾登大聯盟 從媽媽身上學到聰明打球
運動

台美混血卡洛爾登大聯盟 從媽媽身上學到聰明打球

蒲亭下令動員後俄羅斯國際線機票賣光 如何離開登網路熱搜
國際

蒲亭下令動員後俄羅斯國際線機票賣光 如何離開登網路熱搜

曹興誠稱曾面告中共高官：一國兩制根本騙鬼
兩岸

曹興誠稱曾面告中共高官：一國兩制根本騙鬼

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重
生活

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

北市莫德納次世代疫苗預約至23日 餘2.3萬名額

2022/9/22 18:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北22日電）台北市莫德納次世代雙價疫苗將在24日開打，衛生局表示，COVID-19疫苗接種登記系統預約至明天晚間9時截止，目前已1.6萬人完成預約，還剩下2.3萬多個名額，鼓勵民眾踴躍施打。

台北市COVID-19疫苗接種登記系統20日起開始第30期預約，首度提供莫德納次世代疫苗，共4萬個名額預約至明天晚間9時截止。接種從24日開始，首日僅台北長庚及聯合醫院仁愛院區、中興院區、忠孝院區、陽明院區5家醫院提供服務，26日起各合約診所全面加入提供服務。

台北市衛生局統計，截至今天下午3時，莫德納次世代已有1萬6421人完成預約，剩下2.3萬多個名額，鼓勵65歲以上長者、18歲以上免疫不全及免疫力低下等符合資格民眾盡快完成接種。

衛生局說明，若不方便透過登記系統預約，各大醫院在9月26日至10月2日有開設特別門診，共提供超過1萬個名額，民眾可自行至各醫院掛號管道預約接種。

此外，衛生局指出，此次登記系統還提供莫德納、BNT、高端及輝瑞兒童疫苗，目前僅約滿約3成，剩下2萬多個名額，歡迎民眾踴躍預約施打。（編輯：張銘坤）1110922

莫德納
莫德納次世代疫苗 24日屏東開打 莫德納次世代疫苗抵台 總統：執政團隊堅守崗位防疫
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族