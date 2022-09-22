央行升息半碼 在學生就學貸款不受影響

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（中央社記者陳至中、吳欣紜台北22日電）中央銀行宣布調升政策利率半碼（0.125個百分點）。教育部今天稍晚表示，在學生的就學貸款，不會因這次升息增加利息負擔；畢業生符合一定條件，也可申請緩繳本息。

中央銀行今天舉行第3季理監事聯席會議，宣布調升政策利率半碼，利率連3升。

外界擔心升息會影響學貸，教育部今天晚間發出新聞稿解釋，目前93%申請學貸的學生，在學期間的利息本就是由教育部全額補貼，不用擔心升息影響；剩下7%學生原需自行負擔半額或全額利息，將由教育部補貼升息所增加的利息。因此所有在學生都不會因為這次升息而增加利息負擔。

對於已在還款的畢業生，教育部指出，如因這次升息有還款困難，在符合每月平均收入未達新台幣4萬元的條件下，可申請最長8年的「緩繳本息」，期間免負擔本金及利息，由教育部補貼。

另外，為協助受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊勞工，勞動部民國109年及110年分別開辦勞工紓困貸款，由38家承貸銀行提供自有資金，財團法人中小企業信用保證基金提供10成信用保證，每人貸款額度最高10萬元，還款期3年，第1年勞工免繳息，利息由勞動部補貼。

勞動部也於今天晚間發布新聞稿表示，因應央行今年第3次升息，勞工紓困貸款貸款利率將由1.97%提高為2.095%。

不過，為了減輕勞工朋友的生活負擔，勞動部指出，為照顧經濟相對弱勢勞工，減輕其生活負擔及升息壓力，只要依約正常還款者，勞動部將全額補貼升息半碼的貸款利息。

根據勞動部統計，109年、110年勞工紓困貸款約核准159萬人申請。

根據勞動部新聞稿，央行今年3度升息，第1次於3月宣布漲幅1碼，考量貸款勞工為相對經濟弱勢，勞工紓困貸款利率1.845%維持不變，增加利息由銀行負擔；第2次則是央行於6月宣布升息半碼，為免增加勞工生活負擔，由勞動部補貼升息半碼的貸款利息。（編輯：張雅淨）1110922