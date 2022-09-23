嘉基智慧手術大樓啟用 賴清德：具準醫學中心條件

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（中央社記者黃國芳嘉義市23日電）副總統賴清德今天參加嘉義基督教醫院智慧手術大樓落成啟用時表示，嘉基醫療服務量能、醫學人才，已具備成為準醫學中心條件，這是雲嘉地區重要的醫療發展。

嘉義基督教醫院的智慧手術大樓今天舉行啟用感恩禮拜，賴副總統、嘉義市長黃敏惠、民進黨嘉義市長參選人李俊俋及捐款人等到場參與感恩禮拜及剪綵儀式，場面熱鬧溫馨。

賴副總統表示，嘉基興建高科技、智能化的智慧手術大樓，不僅是嘉基醫療服務的重大里程碑，也是台灣智慧醫療關鍵的一步，更是雲嘉地區民眾莫大的福祉；智慧手術大樓從規劃到完成，10年有成，是非常不簡單的成就。

賴副總統指出，嘉基已服務64年歷史，目前有1072床、23間開刀房、具40個以上科別的醫療服務、每日幫助逾4000名門診病患、每月幫助2000名患者開刀，可說是雲嘉地區民眾健康的守護神。

賴副總統說，智慧醫療是台灣未來要走的趨勢，遠距就不再是問題，可以透過視訊診察，另外，由人工智慧加上大數據分析，提供醫師或醫院累積病人就醫的經驗，後續才有更精準的診斷。

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賴副總統表示，嘉基目前是區域教學醫院，但醫療服務量能，已經不亞於醫學中心，且配合院內醫學人才，已具備成為準醫學中心條件，未來有機會成為醫學中心，這是雲嘉重要的醫療發展。

嘉基院長姚維仁指出，原手術室已使用超過30年，空間、設備與動線已不敷負荷，啟用的智慧手術大樓有23間手術房，包含一站式服務的「複合式手術室」、精準醫療利器「達文西手術系統」、因應疫情規劃的「優良級防疫手術室」、日本原裝來台「全台首間輻射式空調手術室」、輔助臨床人員決策的智能化醫療系統等，醫療安全及品質提升，服務更多民眾。（編輯：郭諭儒）1110923