跟騷法上路 教育部辦工作坊加強性平輔導

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（中央社記者陳至中台北23日電）「跟蹤騷擾防制法」今年6月施行，教育部近期透過工作坊，讓各高中性平會成員全面瞭解跟騷事件的處理程序、救濟、諮商輔導等，營造友善的校園環境。

教育部今天發出新聞稿，9月16、23日在南投縣竹山高中舉辦「111年度校園性別事件性平會運作實務工作坊」，邀請高級中等學校性平會成員參與，針對各種校園性別事件，藉由講授、分組討論、演練與探討等方式傳承經驗。

「跟蹤騷擾防制法」今年上路，對特定人反覆或持續做出違反意願且與性或性別有關，使心生畏怖，足以影響日常生活，例如通訊騷擾、寄送文字影像、盯梢尾隨等，都有相關法規規範。

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教育部表示，為強化學校人員對跟蹤騷擾防制教育的相關知能，工作坊規劃跟騷案例課程，讓學員全面性了解事件處理程序、後續救濟程序，以及如何提供跟騷被害人的輔導諮商支持，落實校園防制教育。

教育部指出，學校校長、教職員工若知悉服務學校發生疑似性侵害、性騷擾或性霸凌事件時，依法應於24小時內完成相關通報，並依性平法相關程序與規範處置。校園性平案件處置，是基於教育與輔導立場，最終盼能導正行為人的偏差觀念與行為，進而促進社會對於性別平等的重視。（編輯：管中維）1110923