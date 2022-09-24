國1甲建設計畫獲國發會同意報院 預計118年通車

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（中央社記者葉臻桃園24日電）桃園市交通局今天表示，國道1號甲線建設計畫在桃園市政府與中央、地方民意溝通協調下，昨天獲國家發展委員會支持，同意照審議結果函報行政院，預計民國118年完工通車。

桃園市政府交通局上午發布新聞稿表示，市府於航空城規劃了9條聯外道路，其中增設國2甲線及國1甲線皆為增強桃園國際機場、貨運園區及自由貿易港區對外聯繫道路。

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交通局說，如今，國2甲優先路段「大園交流道至台15線」預計於113年5月完工，後續路段「國2甲由台15線延伸至台61線」也已開始規劃設計。

交通局指出，這次通過的國道1號甲線計畫範圍起自台61迄於國1，全長11公里，共增設4處交流道，總經費約新台幣683.64億元，由國道基金全額支應，預計118年完工通車，預期可將國道系統與台61線快速公路銜接，建構更完備的區域路網。（編輯：方沛清）1110924