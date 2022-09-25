原台南水道百年慶 邀老員工製紀念茶

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（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南市政府文化局紀念市定古蹟原台南水道完工啟用百年，今天邀請曾在水道服務的老員工回到當年水源地附近，手工捻製茶青後，加入山上區農特產鳳梨焙製百年紀念茶。

台南市文化局發布新聞稿指出，1922年完工啟用並開始提供台南市自來水的原台南水道，歷經荒廢、整修後，目前變身為山上花園水道博物館，為紀念完工啟用百年，今天選在當年水源地附近的山上里天后宮製作「百年水道旺來茶」。

協助爭取百年紀念活動經費的民進黨立委郭國文致詞表示，廟口製茶活動除了有文化傳承及社區參與之外，主辦單位還融入山上區農特產特產，製成有鳳梨韻味的水道茶，加上神明加持，相信可以成為百年活動最佳代言商品，甚至是山上區另一項特產。

高齡88歲的水道退休員工吳鴻麒今天受邀參加活動，他說，當年曾在唧筒室及快濾筒室服務，對園區運作相當熟悉，當時只有工作人員進出、相對偏僻的園區，如今已變成熱門景點，讓人覺得不可思議。

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台南市文化局長葉澤山表示，山上花園水道博物館開園以來，除了致力文化保存及教育推廣以外，也希望帶動區域發展，能與地方共榮共存，當年在水道運作時，有不少在地人才共同努力，這些也都是水道珍貴人文資產。

葉澤山指出，文化局近年積極爬梳相關資訊，透過自來水公司及學界協助，已找出多名當年曾在水道服務的工作人員，並做成訪談紀錄，盼串接起珍貴歷史資訊。（編輯：黃世雅）1110925