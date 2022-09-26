國慶連假前一天 國5估塞到半夜

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（中央社記者余曉涵台北26日電）交通部高速公路局今天表示，今年國慶3天連假，研判一日遊的旅次將明顯增加，國5將會湧現大量車潮，尤其連假前一天恐塞 到半夜才會紓解，連假第1天凌晨就會再度湧現車潮。

國慶3天連假即將到來，高公局發布新聞稿表示，研判一日旅遊的旅次將明顯增加，加上宜花東地區為國內旅遊熱門景點，預期國慶日連假及前一日，國5將湧現往宜花東地區旅遊車流，尖峰時段易有壅塞回堵情形。

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高公局說，檢視近年來國慶日連假旅次特性及交通運作狀況，研判國慶日連假前一日早上9時到隔天凌晨0時、連假首日上午5時到下午4時、第2日早上6時到下午3時國5南向南港系統至頭城；第2日早上11時到隔天凌晨0時及收假日早上9時到晚間8時北向宜蘭至坪林等路段，車速將低於每小時40公里，行車時間恐為平常的5倍以上（含排隊進入國5時間），建議用路人多搭乘公共運輸。

高公局建議，民眾要開車行駛國5，請儘量利用離峰時段，並留意且配合國慶日連假首日凌晨0時到中午12時、第2日凌晨5時到中午12時實施國5石碇及坪林南向入口封閉、末2日下午2時到晚間9時國5蘇澳至頭城實施北向高乘載管制措施，或於國5尖峰時段改駛台9線或106乙替代道路，以避開尖峰車潮。（編輯：管中維）1110926