化解遊蕩犬與居民衝突 熱點資源結合里長奏效

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（中央社記者楊淑閔台北27日電）遊蕩犬跟人的衝突一直是個棘手議題，台灣動物保護行政監督聯盟今天表示，將農委會推動熱點計畫的資源結合有意願處理的村里長執行，已摸索出有效模式，約2到3年可化解問題。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳今天接受中央社記者電話訪問時指出，農委會畜牧處動保科3、4年前左右開始推動熱點計畫，期望透過優先處理有遊蕩犬與人有衝突等須先做處理的熱點，逐步改善遊蕩犬問題；初期將資源給予地方政府後，通常會找動保團體協助執行移除、認養工作，但有其瓶頸。

他進一步說明，沒有資源難以做事，有資源還要搭配有效模式，較能改善問題，例如壽山國家自然公園10幾年來年年編列經費安置遊蕩犬貓，卻忽略了周邊鄰里的遊蕩犬貓也會移入，所以仍有相關困擾。

動保團體近年發現，結合有意願的里長執行相關計畫，多可在2到3年內化解問題。

何宗勳舉例說明，10月4日世界動物日當天頒發「第三屆友善動物傑出村里長獎」，獲獎者之一的台中市太平區光隆里里長張雅芳，就是身為里長善用熱點資源的典範案例，原本光隆里有20、30隻遊蕩犬，張雅芳先與警方趁著人口普查時，一併調查哪些住戶在戶外養狗，再加上無主遊蕩犬的巡查，掌握了當地所有遊蕩犬數量。

張雅芳也與台中市政府合作，取得移除、節育經費，逐步對遊蕩犬節育，將健康狀況較不好的犬隻安置到收容中心，另找來有意協助的里民共同辦理認養工作，媒合里民或引介親友認養，現在當地已無人、犬衝突問題。

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農委會畜牧處副處長江文全說，里長是一個關鍵角色，里長能夠動員當地人力資源、跟里民溝通，加上跟警方的人口普查結合，構成人、犬一併普查機制，可明確掌握所有遊蕩犬數量，據以執行移除、安置、認養等作業；目前農委會根據村里劃設1686個村里的熱點，期望更多村里長善用資源執行計畫，改善人犬衝突問題。

何宗勳補充，新北市已有14個里設置認養小站，還有10月4日台北市也有一個里將跟進。（編輯：陳清芳）1110927