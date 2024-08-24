本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
印尼「南部鬧事團」用搖滾樂為移工發聲 寫情歌抗議仲介剝削
首頁 / 生活

台中太平地區大雨夾帶冰雹 居民嘖嘖稱奇

2024/8/24 18:07（8/24 18:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中地區24日午後降下大雨，中央氣象署並發出大雷雨災防告警，其中在太平地區還出現冰雹，有民眾將冰雹拿在手中拍照。（里長張雅芳提供）中央社記者蘇木春傳真 113年8月24日
台中地區24日午後降下大雨，中央氣象署並發出大雷雨災防告警，其中在太平地區還出現冰雹，有民眾將冰雹拿在手中拍照。（里長張雅芳提供）中央社記者蘇木春傳真 113年8月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中24日電）台中地區今天對流雲系旺盛降下大雨，氣象署並發出大雷雨災防告警，其中太平地區還降下冰雹，許多民眾拍下上網分享，當地有居民生活70多年，也是首次見到冰雹，對此嘖嘖稱奇。

中央氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天下午發布新北、桃園等16縣市大雨特報。其中台中地區，氣象署於下午2時46分，發布大雷雨災防告警，有暴雨發生機率。

台中地區24日下午對流雲系旺盛降下大雨，太平區有許多民眾在網路社群分享影片、照片指出下起冰雹，畫面中可見路面有細小冰雹。（里長張雅芳提供）中央社記者蘇木春傳真 113年8月24日
台中地區24日下午對流雲系旺盛降下大雨，太平區有許多民眾在網路社群分享影片、照片指出下起冰雹，畫面中可見路面有細小冰雹。（里長張雅芳提供）中央社記者蘇木春傳真 113年8月24日

台中太平區有許多民眾，下午陸續在網路社群分享影片與照片，並表示除了下大雨還降下冰雹，畫面中可見路面有細小冰雹，還有民眾將冰雹拿在手中拍照。

太平區光隆里里長張雅芳告訴中央社記者，下午2時許，下雨聲響突然明顯變大，外出查看才發現降下冰雹，持續近4分鐘，冰雹拿在手上目測約4顆米粒大，當地未曾聽聞下冰雹，連她的70多歲母親也是首見，對此嘖嘖稱奇。

台中氣象站主任黃嘉美表示，台中地區有明顯的小尺度旺盛對流發展，尤其下午2時10分至下午4時45分之間，不僅回波明顯，雲間及雲對地的雷電現象亦相當顯著。

針對冰雹現象，黃嘉美說明，這樣旺盛的對流又維持這麼久的時間，更有機會把雨滴上上下下地來回帶動，連帶讓已結晶的冰晶粒子有機會越長越大，最後不堪重力負荷落下而造成冰雹。（編輯：郭諭儒）1130824

#台中市
#黃嘉美
#中央氣象署
黃嘉美
颱風凱米釀台中逾千件災情 多為路樹傾倒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：