台中太平地區大雨夾帶冰雹 居民嘖嘖稱奇

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（中央社記者蘇木春台中24日電）台中地區今天對流雲系旺盛降下大雨，氣象署並發出大雷雨災防告警，其中太平地區還降下冰雹，許多民眾拍下上網分享，當地有居民生活70多年，也是首次見到冰雹，對此嘖嘖稱奇。

中央氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天下午發布新北、桃園等16縣市大雨特報。其中台中地區，氣象署於下午2時46分，發布大雷雨災防告警，有暴雨發生機率。

台中地區24日下午對流雲系旺盛降下大雨，太平區有許多民眾在網路社群分享影片、照片指出下起冰雹，畫面中可見路面有細小冰雹。（里長張雅芳提供）中央社記者蘇木春傳真 113年8月24日

台中太平區有許多民眾，下午陸續在網路社群分享影片與照片，並表示除了下大雨還降下冰雹，畫面中可見路面有細小冰雹，還有民眾將冰雹拿在手中拍照。

太平區光隆里里長張雅芳告訴中央社記者，下午2時許，下雨聲響突然明顯變大，外出查看才發現降下冰雹，持續近4分鐘，冰雹拿在手上目測約4顆米粒大，當地未曾聽聞下冰雹，連她的70多歲母親也是首見，對此嘖嘖稱奇。

台中氣象站主任黃嘉美表示，台中地區有明顯的小尺度旺盛對流發展，尤其下午2時10分至下午4時45分之間，不僅回波明顯，雲間及雲對地的雷電現象亦相當顯著。

針對冰雹現象，黃嘉美說明，這樣旺盛的對流又維持這麼久的時間，更有機會把雨滴上上下下地來回帶動，連帶讓已結晶的冰晶粒子有機會越長越大，最後不堪重力負荷落下而造成冰雹。（編輯：郭諭儒）1130824