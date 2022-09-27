前瞻公益實證賽決選出爐 海漂垃圾解方受肯定

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（中央社記者蘇思云台北27日電）數位部數位產業署的「前瞻應用與公益創新實證賽」今天公布獲獎名單，由點點塑環保科技股份有限公司抱走評審大賞，透過無人載具解決海漂垃圾清掃難題，並讓回收的垃圾再利用，打造循環經濟。

數位發展部數位產業署今天下午在台大醫院國際會議中心舉行「前瞻公益實證賽Ｘ創業歸故里競賽頒獎典禮暨觀摩交流活動」，針對未來城市可能的挑戰或議題，辦理「前瞻應用與公益創新實證賽」，聚焦四大類別，共吸引137件提案。

數位產業署表示，最後選出15件具有社會公益性質的科技應用解決方案，並由數位發展部數位產業署署長呂正華揭曉獲獎名單。

呂正華致詞時表示，把前瞻應用科技帶回到需要的場域，包括公益創新去做實證，產業發展的過程需要一棒接一棒，先前計畫是在經濟部工業局執行，後來隨著數位部揭牌由數位產業署接手，希望透過數位力讓產業更強大。

現場揭曉獲獎名單，本屆競賽抱走評審大賞的團隊為「點點塑環保科技股份有限公司」，把海上調查及清理作業與無人載具結合的「海污清理無人載具」為提案，提出港灣海漂垃圾清掃智慧方案。

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點點塑團隊除了在前端處理上可以減少大量清潔人力外，團隊在後端也跟綠材、玻璃、化材、環塑等產業相關業者合作，把回收的海漂垃圾分類後再利用，形成循環經濟。

今天也有4組團隊提出的科技解方獲得佳作獎項，分別為立偉電子的智慧AED連線管理應用解決方案、健行即刻救援聯合隊、捷德運動（總是LINE著你），以及耒耜邑農業科技有限公司所開發的AI主動式母豬健康偵測平台。（編輯：張均懋）1110927