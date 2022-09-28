吳德榮：關島附近熱帶擾動發展 估往琉球移動

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氣象專家吳德榮28日表示，關島附近有熱帶擾動發展，預測將往琉球方向移動。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社記者張雄風台北28日電）氣象專家吳德榮今天表示，關島附近有熱帶擾動發展，預測將往琉球方向移動，影響台灣機會低；今天至10月4日各地晴時多雲，白天高溫可達攝氏35至37度，為秋老虎的天氣特徵。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至10月4日中層大氣為「副熱帶高壓」籠罩、天氣穩定，各地晴時多雲；低層大氣盛行偏弱的東風，水氣不多，東半部及午後中南部山區偶有局部零星降雨。

吳德榮指出，未來一週各地白天熱、早晚涼，日夜溫差大，白天高溫升至攝氏35至37度，中午前後紫外線過量及危險級，皆為「秋老虎」天氣的特徵。

吳德榮表示，最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，中颱諾盧今晨在越南中部登陸，持續偏西，登陸後強度將迅速減弱；第17號輕颱庫拉在日本南方海面，轉向東北移動，對日本無影響。

吳德榮指出，今晨4時衛星雲圖顯示，在諾盧、庫拉之間，關島西北西方有熱帶擾動正在發展。最新歐洲系集模式50次模擬路徑顯示，其向北北西朝琉球東方海面接近，之後向東北迴轉，影響台灣的機會很低，但模式有不確定性，應持續觀察。（編輯：郭諭儒）1110928