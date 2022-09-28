農糧署：香蕉產銷調節奏效 價格止跌回穩

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（中央社記者吳欣紜台北28日電）今年香蕉產量多、價格低迷，國民黨團今天批評，蕉農苦不堪言，農委會主委陳吉仲卻只忙著輔選，農委會農糧署表示，香蕉產銷調節措施奏效，南部畜牧業者也是受益者，產地蕉價已隨之上漲。

國民黨立法院黨團今天召開「高雄香蕉棄滿地，農保喪葬津貼低，陳吉仲還輔選擺第一」記者會，直言目前香蕉每公斤成本在新台幣15元以上，但農委會去化的收購價卻只有每公斤5元，讓蕉農苦不堪言，陳吉仲卻還忙著輔選，蕉農真是情何以堪。

對此，農糧署今天發布新聞稿，強調香蕉產銷調節措施已經奏效，不僅保障蕉農生活，在9月中旬推動多元循環經濟利用措施後，南部畜牧業者更是最大受益者。

農糧署指出，今年10月至明年2月的秋冬蕉較去年增產10%，加上8月高溫及降雨，香蕉生長快速，導致果肉軟爛不耐貯運、品質較差，而中秋節期間消費者以採購文旦為主，使得整體香蕉消費力道下降，9月上中旬產地青香蕉合格品為每公斤6元至8元、次級品3元。

不過，農糧署表示，考量全球受疫情影響，運費、人工及進口原物料高漲，畜牧業者飼養牛、豬、雞、羊等經濟動物成本也墊高，因此也協調香蕉合作社場提供香蕉作為飼料，也考量高雄市香蕉主要產區在旗山區、美濃區及屏東養豬戶較多，因此輔導青果社里港集貨場供高雄農友處理次級品。

農糧署說，合作社場收購香蕉次級品後，短時間有效協助香蕉農友處理大量的存貨，產地香蕉價格隨之上漲，目前產地青香蕉合格品已回升每公斤8元至10元，次級品4元至5元，25日至28日台北果菜市場黃香蕉每公斤平均價也在20元以上。

農糧署強調，入秋後香蕉品質佳，進入銷售旺季，近期也推動多項加工及行銷措施，穩定香蕉價格。（編輯：陳清芳）1110928