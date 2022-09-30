賴副總統化身交安總隊長 宣導兒童交通安全

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副總統賴清德（右2）30日到台北市銘傳國小出席「安全教育動起來 交安隊長帶您GO」交通安全月活動記者會，在交通部次長陳彥伯（右1）等人陪同下，瞭解交通安全教育成果，現場觀看小朋友依「停、看、聽」交通守則模擬過馬路。中央社記者鄭清元攝 111年9月30日

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（中央社記者吳欣紜台北30日電）9月交通安全月最後一週，交通部公路總局舉辦校園交通安全宣導活動，在校園模擬實際交通情境，設置3關卡讓學童闖關體驗，副總統賴清德更化身「全民交安總隊長」宣導交通安全。

為了宣導交通安全，交通部核定每年9月是交通安全月，今天在台北市銘傳國小舉辦校園交通安全宣導活動，模擬實際交通情境，設置3個關卡供學童闖關體驗，盼讓交通安全教育向下扎根。

賴副總統特別出席活動，化身「全民交安總隊長」宣導交通安全。賴副總統致詞表示，去年新生兒才15萬3000人，但過世的人卻有18萬3000人，出生人數已低於死亡人數，這對台灣社會來講是嚴肅社會問題。

賴副總統也提到，以2021年來看，因交通事故不幸死亡的人數，其中0歲至17歲占101人，比2020年增加12%，根據交通部資料也發現，12歲以下小朋友事故傷害中占比最大就是交通事故傷害，其中60%是在跨越馬路時發生，因此傳統認知的「馬路如虎口」對兒童來說更是如此。

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賴副總統說，西方世界也很重視交通安全，90年代就開始推動交通安全教育、成果也很好，韓國則是用交安卡通做宣導，因此交通部將交通安全週延長為交通安全月，更與各方合作宣導兒童交通安全，這非常有意義，兒童安全一定要擺在第一線。

交通部次長陳彥伯表示，每年9月開學季至年底是事故高峰，根據統計，全國交通事故有6成發生於路口，因此將9月訂為交通安全月，並以「路口安全」為宣導重點，提醒民眾及學童「車輛慢看聽 行人停看聽」，希望透過系列活動，用寓教於樂方式提升社會大眾面對路口的危險感知能力。（編輯：管中維）1110930

交通部核定每年9月是交通安全月，30日在台北市銘傳國小舉辦校園交通安全宣導活動，副總統賴清德（右3）、教育部次長林騰蛟（左2）與交通部次長陳彥伯（右2）等人出席。中央社記者鄭清元攝 111年9月30日

副總統賴清德（前排右1）30日上午在台北市銘傳國小出席「安全教育動起來 交安隊長帶您GO」交通安全月活動記者會，關心交通安全教育成果，觀看學童透過VR裝置示範騎乘自行車時遇到的交通狀況。中央社記者鄭清元攝 111年9月30日