地震頻繁 調查：東部35歲以下9成保命觀念錯誤

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（中央社記者盧太城台東縣30日電）花東地區地震頻繁，不過根據調查，東部35歲以下民眾有9成保命觀念錯誤。基督教芥菜種會10月1日將在台東舉辦「安全城市嘉年華」帶領民眾認識各項防災知識與風險共存。

中央氣象局統計資料，台灣1年平均4萬次的地震，花東地區就有約2萬次。但是根據芥菜種會調查全台有6成民眾防災觀念不足。

芥菜種會媒體公關陳世豪今天告訴中央社記者，他們「2022年民眾防救災觀念調查」，有8成5民眾表示對所有天然災害都感到害怕，但卻有6成沒參加過任何防災課程。

陳世豪表示，另外調查發現35歲以下東部地區的民眾，高達9成有錯誤的「黃金三角」保命觀念，國際間及內政部消防署近年一再說明此為錯誤訊息，同時呼籲不要再轉發，民眾須謹記地震發生時的3動作是「趴下、掩護、穩住」。

因大眾防災認知不足，建立正確防救災觀念更為重要，芥菜種會將於10月1日在台東市蛋糕公園與台東縣政府合辦第4屆「安全城市嘉年華」，帶領民眾認識各項防災知識並學習與風險共存。

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陳世豪說，芥菜種會自2018年開始投入社區防救災工作，倡導災害中的自助與互助精神；執行長李肇家表示，近日0918規模6.8強震造成花東各地嚴重災情，芥菜種會隨即動員防救災中心同仁於花東災區投入救災工作，並透過社區互助網絡提供即時、就近的服務。

台東縣政府新聞傳播科長林俐志表示，台東縣政府與基督教芥菜種會合作舉辦「安全城市嘉年華」活動，結合專業NGO團體以培力在地防災量能，減少災害對於城市及社區的衝擊，致力於成為「韌性城市」，歡迎台東縣民到場共襄盛舉。（編輯：謝雅竹） 1110930