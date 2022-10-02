學校發放未獲專案核准快篩 不可做以篩代隔用

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（中央社記者陳婕翎台北2日電）校園內採「以篩代隔」防疫，但傳出有學校發放未獲衛福部專案核准、校外單位饋贈的快篩。指揮中心發言人莊人祥今天說，因無法確保品質，未獲核准快篩不可做「以篩代隔」用。

自9月12日起，校園防疫規定改採「以篩代隔」，確診者同班同學及教師，或摘下口罩共同活動15分鐘以上者，皆由學校提供1劑快篩試劑，快篩陰性無症狀者可上課，不需全班停課，有疑慮的學生可請防疫假。

但據聯合報今天的報導指出，有民眾反映學校發給學生的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑是未經衛福部專案核准輸入的「廈門寶太生物科技」、「德維生物科技公司」的中國製快篩，家長質疑準確度。

對此，教育部回應，經查這間學校遭投訴所指中國製的快篩試劑，是校外單位饋贈予學校。教育部配發高級中等以下學校快篩試劑，皆依中央流行疫情指揮中心每次所提供快篩試劑，適當分配給學校，現行配發廠牌以新富偉、泰博、冷泉港及亞培為主。

莊人祥下午告訴中央社記者，由於無法確保未獲專案核准快篩的品質，所以學校不可使用校外單位饋贈予未獲專案核准快篩，做為以篩代隔之用，提醒學校收到校外單位饋贈予快篩前，務必確認有專案核准。

莊人祥強調，指揮中心每週都會配送快篩試劑至教育部，再由教育部發放給各級學校使用，確保學校快篩庫存達50%以上。

教育部表示，將持續向地方政府及學校加強宣導，學校提供給學生使用的快篩試劑，建議以衛生福利部食品藥物管理署核准使用的產品，以避免產生使用上的疑慮。（編輯：管中維）1111002