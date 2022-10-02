台灣人愛吃泰國菜 餐飲業展店不停歇

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（中央社記者余曉涵台北2日電）鎖定台灣人愛吃泰國菜的市場商機，近期相關餐飲業展店不停歇，除了板橋凱撒飯店宣布，將在10月第3週推出Lotus蓮花泰式餐廳外，饗賓餐旅旗下的泰式料理也宣布進駐東台灣。

台灣人愛吃泰式料理，街頭隨處可見泰式料理餐廳，近期餐飲業展店要搶攻這塊市場。

板橋凱撒飯店發布新聞稿表示，10月第3週開幕的新品牌Lotus蓮花泰式餐廳邀請泰國曼谷藍帶廚藝學院畢業的何亞威擔任客座主廚，設計多達28道泰式料理包括泰國皇室傳統佳餚「一口泰」、擁有百年歷史的傳統菜「馬荷」等。

板橋凱撒飯店說，「馬荷」在泰文裡菜名原意為「奔馳的馬」，其說法是以前富貴人家不時需要接待遠來的客人，裡面主要有豬肉、蝦、花生米、椰絲、水果及棕櫚糖，甜味和香氣互相交織，用於前菜或開胃菜極為適合。

「一口泰」，在泰文裡的解釋是把食物包在葉子裡一口吃下，板橋凱撒飯店指出，據說這道菜為泰北公主介紹給泰國國王拉瑪五世，後來成為知名的泰國皇室餐前開胃菜，推算下來也已有將近200年歷史，選用手掌大小新鮮的假蒟葉，再包入羅望子、椰絲、花生米、蝦米、紅蔥頭、薑、檸檬、辣椒等辛香食材。

除了飯店外，饗賓餐飲集團旗下的饗泰多也展店，近期插旗東台灣的泰式料理市場。

饗賓餐飲集團表示，饗泰多的第10家分店，落腳花蓮，占地97坪、座位數共132個，室裝仍以明亮的紅、藍、黃等亮色系展現泰式熱情氛圍，並推出饗泰多東部限定菜色。

饗賓餐飲集團鎖定東部餐飲市場，川菜開飯川食堂今年9月進軍宜蘭，日前也同步進軍花蓮。（編輯：管中維）1111002