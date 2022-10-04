台鐵慶海線通車百週年 10/11限量售鄉味特色便當

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（中央社記者汪淑芬台北4日電）台灣鐵路管理局與苗栗縣政府文化觀光局為慶祝海線通車百週年紀念，特別合作開發聯名「鄉味特色便當」，10月11日限量開賣168份。

台鐵今天發布新聞稿，「鄉味特色便當」由台中鐵路餐廳製作，首次以台鐵便當明星排骨與海岸線（苑裡）在地特色料理「旗魚丸」為雙主菜，配菜選用通霄當地盛產口感香甜的彩虹玉米（大筍），「玉米筍（小筍）」拌炒高麗菜，象徵海線生生不息的傳承寓意。

另也採用海線沿線當地生產的新鮮時蔬，如通霄花生炒黃瓜、鹹鴨蛋苦瓜、三杯杏鮑菇等，再配上海線特產有米中黑珍珠之稱的黑米，搭配白米烹煮，還原家鄉風味菜。

台鐵「鄉味特色便當」將於11日海線通車百週年紀念活動當天，限量販售168份，每份售價新台幣120元，為增加旅客購買的方便性，特別開放一週前（10月4日至9日）預訂服務。（編輯：陳政偉）1111004