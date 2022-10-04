過年回不回鄉寫成詩 國中師拿教育部文藝創作獎

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（中央社記者陳至中台北4日電）教育部今天頒發111年文藝創作獎，高雄市光華國中教師商瑜容在新詩、童話、劇本組3料得獎，其中新詩「過年」談回鄉議題，描寫人情心理和時代變遷，滄桑又透出暖意，拿下特優。

今年教育部文藝創作獎共有師生約700件作品參賽，54件作品得獎，教育部今天在台灣藝術教育館舉辦頒獎典禮，肯定師生在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的艱難時刻下，仍積極投入創作，產出優秀的作品。

高雄市光華國中教師商瑜容有3件作品得獎，「過年」獲得新詩特優，「媽媽變成氣球飄走了」獲得童話優選，「尋」拿下戲劇劇本佳作。她說自己在擔任教職後以指導學生為主，疫情意外讓她在家隔離，才萌生再度創作的念頭，想把生命中的感動都寫下來。

商瑜容的「過年」敘述小時候父親哪怕處境再艱辛，都會帶孩子回老家過年，長大後父親仍堅守團圓的儀式，「灶上依稀蒸著團圓的夢」，但「該回來的人總說在路上」，時代變遷下，孩子卻未必回鄉。

評審、台灣師範大學國文系教授陳義芝指出，商瑜容的「過年」藉由儀式性的節日，呈現上一代人的堅忍，以及下一代人的感念，在日常生活和人倫之間，有非常細膩的展現。

教師組戲劇劇本特優是林湘玲的「戰歌」，她形容受到疫情和俄烏戰爭影響，有強烈的「末世感」。當大家在家隔離，因愛唱歌下載App，相關題材結合起來，加上一些「粉紅泡泡」的愛情元素，創作出這項得獎作品。

學生組方面，中正大學中國文學所博士班學生陳凱琳，獲得短篇小說項、散文項雙料特優，其中散文作品「厝鳥仔」，以農家日常為主軸，阿嬤從憎厭和驅趕厝鳥仔，轉而習慣牠們有聲的陪伴，文筆自然細膩獲評審肯定。

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陳凱琳今天分享得獎感言時表示，創作路上最缺少的就是知音和夥伴，因此她無論得獎不得獎，都期待能上台分享，否則就好像失去一個對話、交流的機會。

現年10歲、就讀台北市景美國小5年級的陳以沛，以「鱷魚麗麗找親親」獲得學生組戲劇劇本項佳作，是這屆最年輕的得獎者。作品敘述鱷魚因大嘴巴被霸凌，但後來透過想像力化解情緒，並巧妙地將各種助人方法回歸到鱷魚的大嘴巴，將自我厭棄轉化為對別人最好的祝福。評審肯定這是一齣真正從兒童視角創作的劇本，對白的書寫及對劇場的想像，有著高度的完整性與創意性。（編輯：張芷瑄）1111004